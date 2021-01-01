Каталог дверей Москва
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Купить двери в Москве и Московской области может показаться легкой задачей. Но так ли это на самом деле? Магазины предлагают сотни, тысячи вариантов из которых нужно выбрать ту самую. Определиться с тем, какой материал нужен, конструкция поможем в этой статье.
Двери важная часть в ежедневной рутине. Они нужны для защиты жилья, промышленных помещений и безопасной работы в специальных условиях. Входные обеспечивают защиту от проникновения, межкомнатные дополняют интерьер и помогают с шумоизоляцией. Специализированные двери в дополнении к базовым функциям справляются с рентген-лучами и открытым пламенем. Особо усиленные модели выдерживают удар пули.
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- Безналичный, Наличный, Оплата картой, Кредит/Рассрочка
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Доставка
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- Опт и розница
- Безналичный, Наличный, Оплата картой
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Доставка
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- Наличный, Безналичный, Оплата картой, Кредит/Рассрочка
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Двери от производителя
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Популярные модели дверей и фурнитуры
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02.12.2022
Обзор дверных магазинов Йошкар-Олы | Столица входных дверейОчередной обзор на DverProfTV посвящён столице входных дверей — Йошкар-Оле. Мы побывали в дверных салонах и пообщались с продавцами.Подробнее21
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01.11.2022
Производители дверной фурнитуры из Китая. Часть 5Китаю потребовалось около 10 лет, чтобы стать крупнейшим мировым производителем дверной фурнитуры. Китайская промышленность достигла высоких мощностей, качество продукции признано на международном рынке. Тогда почему широкая общественность до сих пор не слышала об известных китайских брендах
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27.10.2022
Коммерческие офисные двериОфисные двери создают первое впечатление об организации ещё до того, как посетитель войдёт внутрь. Они выполняют не только защитную функцию, но и являются частью корпоративного стиля. Офисные двери эксплуатируются в разы активнее, чем двери в квартире, и требования к ним предъявляются иные.
Входные двери
Заказать входные двери в Москве для частного дома или квартиры легко через наш сайт. Различный ценовой сегмент позволит подобрать модель под ваш бюджет без потери качества.
Перед покупкой стоит определиться: нужна входная дверь для уличного использования или в пределах жилого комплекса. Среди потенциальных покупателей сложилось обманчивое впечатление, что нет никакой разницы. На самом деле разница заключается в том, что уличные входные двери больше подвержены всевозможным агрессивным внешним факторам. Конструкция должна отлично справляться с перепадами температур, влажностью и механическими нагрузками.
Купить входную дверь в Москве для дома с учетом особенностей климата помогут консультанты на нашем официальном сайте. Для квартиры установка входной двери не менее важный этап в ремонте. В помещении полотно меньше подвержено погодным невзгодам, но не меньше страдает от человеческого фактора. Москва — большой столичный город, где проходимость людей значительно выше, чем в городах с меньшим числом населения. Эта информация нужна для подбора качественной внешней отделки, чтобы уберечь входную дверь от механических повреждений и несанкционированного проникновения.
Оформить заказ на входную дверь для квартиры за несколько кликов мышкой можно через платформу DverProf. Магазины дверей в Москве предлагают к вашему выбору тысячи моделей от бюджетных до премиум-класса.
Металлические двери
Надежная опора, защита от нежелательного проникновения — то, чего мы хотим от качественной металлической двери. Кроме того, теплоизоляция и подавление внешнего шума также относятся к положительным качествам.
Купить металлическую дверь в Москве и совместить практичность, надежность с приятным внешним видом — возможно. В 2022 году производители предлагают сотни вариантов, где нет необходимости выбирать между красотой и функциональностью. Для изготовления металлических дверей используют три основных вида металлов: алюминий, железо и сталь. Самые бюджетные модели из алюминия, железные средний сегмент, а первое место занимают стальные двери.
Алюминий при изготовлении дверного полотна самый дешевый материал и доступный для покупки. Обладает хорошей устойчивостью к коррозии, долговечен и выдерживает перепады температур, влажность. Набирают популярность модели изготовленные из авиаля. Это закаленный сплав алюминия, который применяют в авиастроении. Этот материал стойко переносит даже длительное пребывание в морской воде.
Железные двери распространенный вариант для монтажа. Не хуже алюминиевых, но требуют обработки полотна антикоррозийными материалами. Для укрепления всей конструкции прибегают к установке ребер жесткости. Это позволяет продлить срок службы и повысить надежность.
Стальные двери — элита среди металлических дверей. Сплав из углерода и железа, с применением легирующих элементов, является самым надежным материалом для изготовления. Химический состав прочен и надежен, не подвержен коррозии, устойчив к факторам внешней среды и механическим повреждениям. Цена выше, чем на алюминиевые и железные двери, оправдана длительным сроком службы.
Межкомнатные двери
Ремонт и строительство не обходится без установки межкомнатных дверей. Качественное дверное полотно обеспечивает следующие функции:
- Теплоизоляцию;
- Подавление внешнего шума;
- Разграничение пространства.
Общие рекомендации при оформлении заказа:
- Постарайтесь выдержать общий стиль интерьера;
- Для визуального увеличения пространства отлично подойдут дверные полотна светлых оттенков;
- Яркий цвет и необычная фурнитура помогут сделать акцент на нужных деталях.
Производство межкомнатных дверей в Москве разнообразно по материалам и конструкциям. Основные типы межкомнатных дверей:
- Щитовые — это каркасные модели, полость которых заполнена наполнителем из МДФ, сотовым материалом из картона.
- Погонажные — в таких дверях применяют комбинирование материалов, отличаются наличием в полотне стеклянных вставок.
- Царговые — собираются эти двери словно конструктор из специальных составляющих, которые называются царги.
- Филенчатые (также известны как фрезерованные). Главное отличие от прочих дверей: наличие деревянных вставок — филеек из дерева.
Купить межкомнатную дверь в Москве можно из: древесины, пластика и стекла. Это основные материалы, которые используют в производстве. Встречаются различные комбинации. Каталог на сайте агрегатора DverProf предлагает различные варианты оформления по низкой цене. Отсутствие накрутки обусловлено прямым сотрудничеством с поставщиками.
Деревянные двери
Заказать натуральные двери из массива в Москве с доставкой на дом через наш сайт DverProf. Платформа предлагает выбор из разных пород древесины по низкой цене.
Популярные породы древесины для изготовления: дуб, ольха, бук, ясень, еловые представители и красное дерево. Деревянные двери пользуются популярностью благодаря своим положительным качествам и естественной красоте. Для производства используют как цельные массивы, так и те остатки, что остаются при обработке.
Полотно может быть выполнена из единого сруба дерева или нескольких фрагментов, надежно соединенных между собой клеем и образует клееный массив. МДФ И ДСП — это щепки и опилки. Их соединяют вместе, склеивают или спрессовывают.
Все чаще покупают дверное полотно из клееного массива. Благодаря качеству современной обработки срок и качество службы значительно улучшились, по сравнению с десятилетиями ранее. Пропитка специальными растворами позволяет дереву справляться с перепадами температур, влажностью и защищает от поражения насекомыми и грибком.
Для изготовления предпочитают твердые породы древесины. Логично, ведь они обладают большей прочностью, чем более мягкие представители. Перед тем, как древесина попадет на завод по изготовлению дверей ее сначала как следует высушивают. Потеря влаги составляет от 8 до 10%.
При всех положительных свойствах необходимо сказать несколько слов об уходе за деревянной дверью. Какое бы качественное сырье не использовал производитель, для долгой эксплуатации важно соблюдать следующие рекомендации:
- Вовремя и регулярно покрывать створку специальными средствами от грибка и насекомых;
- Ограничить механическую нагрузку на дверь, так как древесина не отличается прочностью наравне с металлом.
- Деформация полотна возможна при чрезмерной влажности и высоких температурах.
Цены на двери в Москве
Ценообразование на двери учитывает различные факторы: от закупки и обработки сырья, до окончательного монтажа. Каталог дверей DverProf предлагает сотни вариантов по низкой цене, благодаря прямому сотрудничеству с производителями. Отсутствие посредников в цепочке способствует возможности купить двери в магазине без переплат.
Окончательная цена зависит, безусловно, от материалов которые используют при изготовлении модели. Так, деревянные двери из дуба будут стоить дешевле, чем изделия из красного дерева. Аналогичная ситуация на рынке металлических дверей. Сталь дороже и надежнее, чем алюминий.
Недорого приобрести в Москве и Московской области надежную дверную конструкцию можно перейдя в каталог официального сайта DverProf. Он оснащен удобными фильтрами для быстрого поиска. Если вам необходима помощь или консультация, то наши сотрудники оперативно свяжутся с вами и ответят на ваши вопросы.
Установка дверей
Монтаж дверного полотна не менее важен, чем весь процесс покупки и выбора материалов. Совершив ошибку при установке дверей в дальнейшем возможны сбои в эксплуатации, а также и вовсе дверь может быстро выйти из строя или деформироваться.
Установку дверей в Москве проводят местные специалисты и наши партнеры. Обученные и подготовленные представители произведут монтаж быстро и качественно. Уточнить про гарантии вы всегда можете при оформлении заказа у поставщика.
Для того, чтобы упростить задачу подготовьтесь: заранее определитесь из каких материалов дверное полотно, проведите замеры и укажите в какую сторону необходимо открывать створку.
Дверная фурнитура
Элементы фурнитуры служат не только для украшения дверей, но и играют важную роль в правильной и долгой эксплуатации. Такие мелочи как петли, на самом деле, удерживают дверную створку на своем месте и не дают ей упасть. Доводчики способствуют плавному открыванию и, при необходимости, фиксации двери под нужным углом. Как и пороги, упоры, защелки и другие элементы, они важны, но не являются первостепенной необходимостью.
Если вы ограничены во времени и нужно как можно быстрее установить входную дверь, то приоритет отдается такой фурнитуре как: замок, глазок и ручки.
Купить дверной замок дешево возможно благодаря агрегатору DverProf. Через наш сайт оформление заказа будет быстрым и удобным. Качественные изделия по низкой цене — это возможно благодаря работе сервиса без посредников.
Разновидности замков по месту установки:
- Навесные;
- Накладные;
- Врезные.
Навесные чаще всего встречаются в гаражных обществах, складских и подсобных помещениях. Представляют собой основной корпус и дугу. Надежность таких замков остается под вопросом, так как запорный механизм остается без внешней защиты.
Накладные замки подойдут для быстрой установки. Дополнительным преимуществом является легкий монтаж на внешней стороне, без необходимости повреждать полотно. Снаружи такой замок запирается при помощи ключа, а внутри для этого предусмотрена защелка.
И самый надежный вариант запорного механизма — врезной замок. Устанавливается внутрь дверного полотна, и вся основная часть скрыта от посторонних глаз. Вскрыть такой замок максимально сложно. Он не поддастся взлому отмычками, а применение болгарки будет попросту бесполезно.
В основу конструкции любого замка входит:
- Корпус и запирающий механизм внутри него;
- Фиксирующий механизм;
- Блокирующий элемент.
Помимо замка для комфортного использования понадобятся ручки. Они выполняются из: древесины, пластика, металла и стекла. Для входных дверей подойдут прочные изделия, которые способны переносить перепады температур, влажность и интенсивную нагрузку. Например, металл или пластик. Стеклянные, деревянные ручки больше подойдут для межкомнатных дверей. Их дизайн более изящен и разнообразен.
Купить дверные ручки в Москве недорого, с доставкой можно благодаря платформе DverProf. Актуальные цены, интересные дизайны и качественные материалы — в нашем каталоге.
Финальным штрихом является заказ дверного глазка. Он позволит объективно провести оценку происходящего. Рекомендуется установка широкоугольного глазка. Угол обзора составляет 180 градусов и позволяет видеть лестничную площадку практически целиком.