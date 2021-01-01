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Перед покупкой стоит определиться: нужна входная дверь для уличного использования или в пределах жилого комплекса. Среди потенциальных покупателей сложилось обманчивое впечатление, что нет никакой разницы. На самом деле разница заключается в том, что уличные входные двери больше подвержены всевозможным агрессивным внешним факторам. Конструкция должна отлично справляться с перепадами температур, влажностью и механическими нагрузками.

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